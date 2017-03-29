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Общество

Минфин предложил лишить Сбербанк и «Почту России» монополии на выплату пенсий военным

Минфин РФ предложил расширить перечень банков, выплачивающих пенсии военным пенсионерам. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает Росбалт.

В настоящее время агентами правительства России по осуществлению выплат пенсий военным пенсионерам являются Сбербанк и «Почта России». Для развития конкуренции Минфин выступил с идеей создать условия для осуществления другими банками функций по выплате таких пенсий. При этом правительство дополнительно установит требования к таким банкам.

К пенсионерам, получающим военные пенсии, относятся лица, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, Федеральной службе войск Национальной гвардии России, а также члены их семей.

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