На Украине начали давать кредиты на «домашние» солнечные электростанции

21:52, 29 марта 2017, ПАИ

Один из украинских государственных банков начал предоставлять физическим лицам кредиты на покупку и установку «домашних» солнечных электростанций. Об этом сообщает «Экономическая правда».

По информации издания, максимальная сумма кредитования составляет 1 млн гривен (ок. $37 тыс) на срок до 5 лет под 0,01% годовых.

Отмечается, что «домашняя» солнечная электростанция — это и «возможность обеспечить энергетическую независимость своей семьи», и «привлекательный бизнес-проект». Солнечные коллекторы и тепловые насосы, генерирующие тепло из воздуха или земли, «могут обеспечить домохозяйство теплой водой и отоплением».

Сообщается, что ранее тот же банк презентовал карту, произведенную из биосырья.

Добавим, с первого марта на Украине тарифы на электроэнергию для населения повысились на 26%. Для жителей городов и сел, включая тех, кто имеет электроплиты, тарифы были установлены на таком уровне: до 100 кВт⋅ч в месяц — 90 копеек, более 100 кВт⋅ч в месяц — 1,68 гривны, пишет Росбалт.