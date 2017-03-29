0
16:10
«Конфронтации только во вред»
10:32
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
22:35
Околоноля
18:15
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
16:36
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:35
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
13:20
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
Еще новости
Политика

ЦИК пересчитал живущие без денег партии

Более половины российских партий представили в Центризбирком отчеты, согласно которым на их счетах нет средств, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Его слова приводит ТАСС в среду, 29 марта.

«Из 76 политических партий, направивших в комиссию сведения за четвертый квартал, 40 представили "нулевую отчетность". Четыре партии нарушили срок представления отчетности», — сказал Булаев.

Он отметил, что результаты проверки направлены во все партии для ознакомления или устранения недочетов. Нарушение ими срока представления отчетности влечет административную ответственность, напомнил Булаев.

28 марта комиссия завершила проверку сведений о поступлении и расходовании средств политических организаций в четвертом квартале 2016 года, уточняет агентство.

В декабре прошлого года Госдума приняла законопроект об увеличении госфинансирования политических партий. Так называемая стоимость голоса — сумма, которую госбюджет выделяет партии на каждый полученный ею голос избирателя, — повысилась со 110 до 152 рублей.

В 2015 году, по данным ЦИК, на счета «Единой России» 3,5 миллиарда рублей поступило из бюджета и 1,7 миллиарда — из других источников, в основном пожертвований. Вместе с ЕР в тройку самых богатых партий страны вошли КПРФ (1,3 и 0,2 миллиарда соответственно) и «Справедливая Россия» (1 и 0,1 миллиарда рублей).

Право на господдержку получают партии, преодолевшие трехпроцентный барьер на выборах. Также они имеют право получать доход от гражданско-правовых сделок, вступительных и членских взносов, предпринимательской деятельности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Несколько мыслей относительно событий 26 марта
29 марта 2017
Несколько мыслей относительно событий 26 марта 38
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
27 марта 2017
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон» 32
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2017
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
27 марта 2017
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
27 марта 2017
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова 8
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
27 марта 2017
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова 6
Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы
27 марта 2017
Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
26 марта 2017
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»

Идет загрузка...