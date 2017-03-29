Учебный год в школах Ашхабада начнётся 1 июля

22:23, 29 марта 2017, ПАИ

В школах Ашхабада учебный год 2017-2018 начнtтся на два месяца раньше обычного — 1 июля. Об этом сообщает «Азатлык» со ссылкой на источник в Министерстве образования Туркменистана. Официальное уведомление об этом учебные заведения туркменской столицы получат в начале апреля.

«Согласно новому постановлению, в школах Ашхабада нынешний учебный год предусмотрено завершить до 1 июня, а новый учебный год должен начаться не 1 сентября, как обычно, а 1 июля. Первая четверть нового учебного года завершится в конце августа. После этого ученики снова будут отдыхать в течение одного месяца, а вторая четверть начнется в октябре», — рассказал чиновник.

Он уточнил, что перенос даты связан с проведением пятых Азиатских игр (Азиада) в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде в середине сентября 2017 года. Есть также информация о сокращении отпуска преподавателей средних школ с 45 до 30 дней.

Как сообщает «Фергана», церемония открытия Азиады пройдет 17 сентября. В программу Азиатских игр вошли состязания по 21 виду спорта: по шахматам, футзалу, теннису, муай таю (тайский бокс), самбо, курашу, джиу-джитсу, боулингу, велогонкам на треке, плаванию в 50-метровом бассейне, легкой атлетике, тяжелой атлетике (пауэрлифтинг), баскетболу, тхэквондо (WTF), спортивным танцам, кикбоксингу, конкуру, борьбе на поясах, спортивной борьбе (греко-римская и вольная), бильярду и туркменской национальной борьбе.