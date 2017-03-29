Росстат подсчитал число убыточных компаний в РФ

22:27, 29 марта 2017, ПАИ

Доля убыточных организаций в России в январе 2017 года составила 35,2%, что на 2,4 процентного пункта меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из оперативных материалов Федеральной службы государственной статистики, пишет Росбалт.

Как отмечает Росстат, в январе нынешнего года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 982,7 млрд рублей против 456 млрд рублей годом ранее.

По итогам отчетного периода 28,5 тыс. организаций получили прибыль в размере 1 трлн 325,4 млрд рублей, 15,5 тыс. организаций имели убыток на сумму 342,7 млрд рублей.