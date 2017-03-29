АвтоВАЗ планирует в 2017 году начать поставлять автомобили в Китай

09:49, 30 марта 2017, ПАИ

АвтоВАЗ может начать экспортировать автомобили модели Lada 4х4 в Китай до конца года, сообщил президент компании Николя Мор. «Это может произойти довольно быстро, потому что эти автомобили соответствуют китайскому законодательству и требованиям»,— приводит ТАСС его слова.

«Мы общаемся, по крайней мере, с тремя компаниями из Китая на сегодняшний день, в особенности эти переговоры касаются поставок Lada 4х4, это такие специфичные потребности этого рынка, больше для специфичных округов»,— сообщил Мор.

Ранее Николя Мор заявил, что в 2017 году завод планирует увеличить экспорт примерно на 50%. Сообщалось, что в АвтоВАЗе считают, что если не начать развивать в стране инжиниринговую базу, то Россия откатится на начальный уровень развития индустрии. В компании говорят о необходимости создания отечественных платформ и компонентов на базе локальных поставщиков, что принесет экономике 5,5 трлн руб. до 2025 года.