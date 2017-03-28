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В воинских частях появятся военно-полевые магазины

Специалисты «Военторга» разработали систему розничной торговли и бытового обслуживания, которая может быть размещена в полевых условиях и в отдаленных гарнизонах, говорится в сообщении на сайте Миноборны России.

Отмечается, что магазины представляют собой торговые павильоны из сборных конструкций, которые, благодаря простоте монтажа, могут размещаться в полевых условиях, в том числе на неподготовленных участках местности. По задумке разработчиков, в них будет представлен «обширный ассортимент продовольственных и хозяйственных товаров, а также широкий спектр бытовых услуг».

«Военторг» обеспечивает торгово-бытовое обслуживание в местах дислокации воинских частей, включая отдаленные гарнизоны на Новой земле и Северных островах, а также на военных базах за рубежом, сообщает Коммерсант.

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