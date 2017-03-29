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Общество

В Турции запретили главный туристический сайт Booking.com

Суд в Турции принял решение запретить доступ к туристическому интернет-сервису Booking.com на территории страны, сообщает в среду агентство AP.

Причиной такого решения стал иск о недобросовестной конкуренции, поданный Союзом туристических агентств Турции (TÜRSAB).

При этом адвокаты ассоциации утверждают, что если блокировка войдет в силу, оформленные ранее через этот сервис брони на гостиницы в Турции не аннулируются, и клиенты смогут заселиться в отели.

В настоящее время доступ к сайту Booking.com на территории Турции пока открыт. Его фактическую блокировку должен осуществить Комитет по информационным технологиям, в который направлено соответствующе предписание.

В свою очередь, администрация Booking.com раскритиковала решение суда, заявив, что деятельность сервиса лишь «укрепляет здоровую конкуренцию на рынке» в сфере туризма.

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