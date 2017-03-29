Совет по правам человека попросит направить врачам необязательные расходы бюджета

08:17, 30 марта 2017, ПАИ

Совет по правам человека при президенте РФ обратится к Владимиру Путину с просьбой о перенаправлении на зарплаты врачам необязательных расходов бюджета. Об этом пишет газета «Известия».

Как рассказала изданию член СПЧ, глава российского отделения Красного Креста Раиса Лукутцова, в СПЧ по этому вопросу создана специальная рабочая группа. 30 марта она будет рассматривать вопросы по обеспечению кадрами лечебно-профилактических учреждений.

«Затем состоится заседание с приглашением представителей Минздрава. В дальнейшем эта рабочая группа будет переформатирована в постоянную комиссию, специализирующуюся на защите прав граждан в сфере здравоохранения», — сказала Р. Лукутцова.

В апреле же пройдет встреча СПЧ с профильными ведомствами, где будет обсуждаться, в том числе, возможность перераспределения расходов. Ожидается, что результатом инициативы станет восстановление дополнительных выплат врачам.

По данным фонда независимого мониторинга «Здоровье», зарплата многих врачей на одной ставке сегодня составляет менее 20 тыс. рублей в месяц. В то же время в ряде регионов РФ зарплаты врачей довольно высоки, однако заметен низкий уровень обеспечения населения медиками.