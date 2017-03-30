Сапёры обезвредили артснаряд в псковской деревне Богданово
29 марта в деревне Богданово Псковского района сапёры обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, там был обнаружен 210-миллиметровый артснаряд.
Также специалисты уничтожили шесть взрывоопасных предметов из ранее обезвреженных в деревне Пожары Новосокольнического района: две гранаты Ф-1, две 82-миллиметровые миномётные мины и столько же 76-миллиметровых артснарядов.