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Общество

Генпрокуратура намерена проверить доходы бывших чиновников

Генпрокуратура РФ предлагает проверять доходы действующих и бывших чиновников на предмет законности. Об этой инициативе газете «Известия» рассказал заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Валерий Волков.

«Сегодня закон позволяет контролировать расходы чиновника только при условии его нахождения на службе… А дальше прокуратура не имеет права обратиться в суд с иском о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы», – сообщил он.

Многие чиновники, пользуясь этим пробелом в законодательстве, увольняются и начинают жить «на широкую ногу», будучи уверенными в своей безнаказанности, отмечает источник.

Согласно предложенным в администрацию президента поправкам, теперь Генпрокуратура может прийти и к бывшему чиновнику и потребовать отчета о происхождении имущества.

При этом, если госслужащий не сможет доказать легальность полученных средств, то по иску прокурора в суде они будут изъяты в пользу государства. Предлагается распространить эту норму не только на самих чиновников, но и на их супругов. Проверять будут и движимое, и недвижимое имущество.

Эксперты признают своевременность таких поправок, но замечают, что многие чиновники выводят деньги за рубеж, что осложнит проверку Генпрокуратуры.

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