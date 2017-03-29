Суд прекратил действие водительских прав псковича, состоящего на учете в наркодиспансере

08:50, 30 марта 2017, ПАИ

Псковский городской суд прекратил действие водительских прав местного жителя в связи с наличием у него медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

Проверкой установлено, что мужчине 1987 года рождения в 2009 году было выдано водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В,С» сроком действия на 10 лет.

С 2013 года и до настоящего времени он состоит на диспансерном учете в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» с диагнозом «употребление амфетамина с вредными последствиями».

Учитывая, что наличие у гражданина медицинского противопоказания к управлению транспортом ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, нарушает права неопределенного круга лиц на безопасные условия дорожного движения, прокуратура города обратилась в суд с иском о лишении его водительских прав. В итоге суд удовлетворил это требование.