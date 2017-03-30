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Общество

В апреле 84 долгожителя Псковской области получат поздравления от президента

В апреле в Псковской области 84 долгожителя из 20 районов отметят 90-летние и 95-летние юбилеи. Все они получат персональные поздравления от президента России Владимира Путина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

90-летие будут праздновать 74 пенсионера из Псковского, Островского, Стругокрасненского, Новоржевского, Пустошкинского, Великолукского, Плюсского, Локнянского, Невельского, Новосокольнического, Усвятского, Дновского, Гдовского, Пыталовского, Куньинского, Пушкиногорского, Бежаницкого, Дедовичского, Порховского и Себежского райнов.

95 лет исполнится 10 жителям региона, проживающим в Псковском, Пустошкинском, Новосокольническом, Дновском, Опочецком, Великолукском районах.

Большинство среди апрельских юбиляров составляют женщины – их 72 человека.

Добавим, что специалисты Отделения ПФР по региону ежемесячно проводят сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные и круглые даты (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений главы государства.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения ПФР готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» 8-800-775-7950, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте».

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