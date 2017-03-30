Псковские депутаты поддержали проект федерального закона, разрешающий жильцам многоэтажек отказаться от нормативов на ОДН

09:20, 30 марта 2017, ПАИ

Комитет Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию рассмотрел проект федерального закона, вносящий поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты в части исчисления размера платы за ресурсы, потреблённые для содержания и использования общего имущества (ОДН). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента. Законопроект, разработанный группой депутатов Государственной Думы, находится на рассмотрении в нижней палате российского парламента.

Председатель парламентского комитета Александр Братчиков доложил коллегам о сути законодательной инициативы: документ предусматривает предоставление общему собранию собственников многоквартирного дома права определять своим решением размер потреблённых ресурсов по показаниям общедомового прибора учёта, и тем самым отказаться от нормативов на ОДН. В домах, где такое решение собственниками не принято, включение расходов на общедомовые нужды в состав жилищной услуги устанавливается в размере норматива.

Александр Братчиков отметил, что в рамках круглого стола «Общедомовые нужды – выход возможен», инициированный депутатами-единороссами, была выработана аналогичная рекомендация – предоставить гражданам альтернативу: платить за ОДН по показателям счётчиков или по нормативам.

Члены комитета поддержали проект федерального закона.

Еще одна законодательная инициатива федерального уровня, вынесенная на обсуждение парламентского комитета по просьбе Уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадия Мурылёва, касается сроков перехода на новую контрольно-кассовую технику, осуществляющую передачу в налоговые органы фискальных данных онлайн. Согласно федеральному законодательству индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения и единый налог на вмененный доход, должны установить кассы, работающие в системе онлайн, до 1 июля 2018 года.

Законопроект предлагает отсрочить предусмотренный законом переход на новую контрольно-кассовую технику до января 2021 года.

Члены комитета согласились, что в условиях кризисных явлений в экономике эта мера позволит малому и среднему бизнесу избежать дополнительных расходов, и поддержали законодательную инициативу, находящуюся на рассмотрение в Госдуме.

В ходе заседания депутаты рассмотрели вопрос о представителях Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва в составе Попечительского совета регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области. Подготовленный проект постановления предполагал продление полномочий депутатов-единороссов Владимира Яникова и Анатолия Тиханова. Член комитета и руководитель фракции КПРФ Пётр Алексеенко высказал мнение, что в Попечительский совет должен войти депутат от оппозиции и член профильного комитета, и предложил свою кандидатуру. Депутаты поддержали позицию коллеги, отразив это в решении комитета.

На заседании комитета состоялась дискуссия по проекту постановления Администрации Псковской области «О внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014-2020 годы». Поправки, вносимые в программу, приводят документ в соответствие с фактическим бюджетным финансированием текущего года. Так же, как и на бюджетном комитете, где днём ранее рассматривался этот вопрос, от депутатов прозвучало много вопросов и предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса. Александр Братчиков предложил поддержать инициативу коллег о проведении круглого стола по этой проблематике. Члены комитета единогласно проголосовали «за».