27 преступлений произошли в Псковской области 29 марта

09:38, 30 марта 2017, ПАИ

29 марта в органы внутренних дел Псковской области поступили 49 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 13 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 27 преступлений, в том числе 12 краж.

За минувшие сутки в регионе произошло одно ДТП, в котором пострадал один человек. Сотрудники ГИБДД задержали 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 395 нарушений Правил дорожного движения.