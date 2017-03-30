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27 преступлений произошли в Псковской области 29 марта

29 марта в органы внутренних дел Псковской области поступили 49 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 13 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в оперативных сводках зарегистрировали 27 преступлений, в том числе 12 краж.

За минувшие сутки в регионе произошло одно ДТП, в котором пострадал один человек. Сотрудники ГИБДД задержали 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 395 нарушений Правил дорожного движения.

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