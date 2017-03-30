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Общество

Прокуратура Пскова добилась выплаты зарплаты работникам предприятия

Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения прав работников ООО «СП и КО» на своевременное получение заработной платы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе проверки установлено, что 25 работникам предприятия не выплачена заработная плата за январь и февраль 2017 года на общую сумму более 530 тыс. рублей.

В этой связи прокурор города внес в адрес директора ООО «СП и КО» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном статьёй 236 Трудового кодекса РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику).

В отношении директора ООО возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ.

Мировому судье судебного участка № 42  города Пскова были направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по выплате заработной платы за январь и февраль.

В результате зарплата работникам предприятия выплачена в полном объёме.

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