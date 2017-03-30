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Культура

Два дня осталось до окончания акции «Праздничная неделя» в псковском театре

Акция «Праздничная неделя» в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина будет длиться еще два дня -  30 и 31 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

В рамках акции любой желающий может приобрести билеты на спектакли мартовской и апрельской афиш со скидкой 20%. Специальное предложение приурочено к Международному дню театра, празднование которого проходит ежегодно 27 марта.

Акция не распространятся на интерактивный спектакль «Краденое солнце» и концерт арт-трио «Вольница».

Билеты по специальной цене можно приобрести в кассе театра на улице Пушкина, 13 и кассе в гипермаркете «Империал» на первом этаже.

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