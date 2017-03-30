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Общество

Прокуратура требует привести в порядок пожарный водоем в деревне Старосокольники

Прокуратура Новосокольнического района принимает меры по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности в деревне Старосокольники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что единственный пожарный водоем в указанном населенном пункте находится в замусоренном и засоренном состоянии, что не соответствует требованиям пожаротушения.

Кроме того, в деревне отсутствует указатель с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения пожарного водоема, к нему не обеспечен свободный подъезд пожарных машин.

Также отсутствует площадка для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды.

В этой связи прокурор района направил в Новосокольнический районный суд исковое заявление с требованием обязать администрацию сельского поселения «Пригородная волость» устранить выявленные нарушения закона.

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