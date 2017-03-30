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Общество

В апреле в Псковской области температура воздуха превысит норму

В апреле в Псковской области среднемесячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше нормы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС» и ФГУ «Авиалесоохрана».

В первой декаде апреля дневные температуры прогнозируются от +3 до +8 градусов, в отдельные дни воздух может прогреться до +9…+12 градусов. Преобладающие ночные температуры ожидаются от -2 до +3 градусов, в отдельные ночи - с понижением до -5.

Во второй и третьей декадах апреля преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах +6…+11 градусов, а ночные - +2…+7, возможно похолодание  в отдельные ночи до 0…-2 градусов. В отдельные дни ожидается повышение дневных температур до +12…+17 градусов.

Месячная сумма осадков по прогнозам составит  90-130% от нормы.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах в норме для данного периода года. Вскрытие Псковского и Чудского озер ото льда ожидается в середине апреля. Опасные и неблагоприятные гидрологические явления не прогнозируются.

В апреле на территории Псковской области ожидают не выше 2-го класса пожарной опасности по погодным условиям. В течение месяца возможны случаи неконтролируемых палов травы.

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