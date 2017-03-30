Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества

11:18, 30 марта 2017, ПАИ

В рамках выставки «Свадьба EXPO`2017» продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям скидку в 10 тысяч рублей на проведение свадьбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель центра Николай Королёв.

Для того, чтобы сэкономить 10 рублей необходимо: посетить выставку, выбрать комплексную программу, забронировать дату по телефону 8-911-350-19-14 или «ВКонтакте», отправив личное сообщение, обсудить все детали и выбрать артистов. Предложение действительно только 1 и 2 апреля.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>