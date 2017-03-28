Наполнители современных матрасов — решаем, на чём спать

09:55, 30 марта 2017, ПАИ

Специалисты известного интернет-магазина Матрас.ру ещё раз решили просветить потенциальных покупателей о самых важных особенностях начинки матрасов нового поколения. Беспружинные матрасы изготавливаются на основе различных наполнителей, которые обеспечивают поддержку тела во время отдыха и сна. Выбирая беспружинные матрасы, стоит обратить внимание на наполнитель. Матрасы с синтепоном выделяются лояльной ценой, отличаясь более лёгким весом и хорошей гигроскопичностью. Кроме того, в искусственных наполнителях никогда не заводятся различные жучки и клещи. Благодаря способности выдерживать весовые нагрузки без потери формы, такие матрасы являются оптимальным вариантом недорогой полезной покупки.

В некоторых моделях в качестве наполнителя используется кокосовая койра, которая представляет собой прочный волокнистый материал растительного происхождения. Кокосовое волокно характеризуется оптимальным балансом жёсткости и естественной вентиляции, что придаёт конечным изделиям высокие потребительские качества.

Следующий тип наполнителя — это натуральный и искусственный латекс, который часто используется в качестве основной плиты матрасного блока, но может применяться как дополнение к кокосовой койре. В состав натурального латекса входит каучук, так что такие матрасы идеально подходят тем, кто любит независимый «пружинистый» характер платформы для отдыха. Но такие изделия стоят достаточно дорого, так что покупателю со средним бюджетом следует обращать внимание на матрасы с наполнителем из искусственного латекса.

Самым дорогим наполнителем считается конский волос, который характеризуется максимальной долговечностью, отличной естественной вентиляцией и непревзойденной эластичностью. Матрасы из конского волоса рекомендуется приобретать для пожилых людей, которые любят спать на мягких и одновременно упругих поверхностях.

В качестве недорогих матрасов с экономичным наполнителем можно посоветовать изделия их пенополиуретана, однако срок службы таких матрасных блоков, как правило, ограничен пятью-семью годами.

В качестве утеплителя в современных матрасах зачастую используется термовойлок и обработанная овечья шерсть. Иногда в импортных моделях встречаются морские водоросли, которые считаются самым экзотичным наполнителем. Подбирать оптимальную матрасную начинку лучше всего вместе с консультантом интернет-магазина, который в телефонном режиме опишет покупателю достоинства и характеристики различных комбинаций.

Материал подготовлен при поддержке магазина http://www.matras.ru/