В Великих Луках изъяли поддельные десятирублевые монеты

09:58, 30 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках в одном из финансовых учреждений полиция изъяла три металлические десятирублевые монеты с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры и монеты, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении денежного знака у вас возникли сомнения в его подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь его сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! – отметили в УМВД. - Если вы обнаружили поддельные купюры, монеты либо стали свидетелями их изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02».