Глава Пскова пообещал сыграть эффективную роль в новом составе Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ

11:23, 30 марта 2017, ПАИ

«Издание Указа президента об утверждении состава Совета по развитию местного самоуправления означает положительную оценку моей деятельности за прошедший период и доверие к проделанной работе, которая велась в конструктивном взаимодействии с губернатором Псковской области Андреем Турчаком», - прокомментировал вхождение в новый состав Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ глава Пскова Иван Цецерский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по развитию местного самоуправления. Его председателем стал сам глава государства. В федеральную часть совета вошли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава кремлевской администрации Антон Вайно, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, начальник Управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минстроя Михаил Мень и ряд других чиновников. Кроме того, обновились региональная и муниципальная часть совета. Глава города Пскова, вице-президент Союза городов Центра и Северо-Запада России Иван Цецерский снова вошел в состав Совета.

«Местные власти - самая близкая к жителю власть, поэтому президент Путин требует повышения ответственности за работу муниципальных чиновников. Исходя из многолетнего опыта, участия в дискуссионных площадках межрегионального и федерального уровней, понимаешь, что жители не могут годами ждать решения насущных общемуниципальных проблем. При этом не всегда их решение зависит лишь от руководителей муниципалитета», - сказал Иван Цецерский, отметив, что в некоторых случаях нет достаточных финансовых ресурсов.

«Это и обеспечение жильём, качество содержания образовательных учреждений, установления разного рода муниципальных надбавок работникам бюджетной сферы, увеличения финансирования на ремонт дорог и дворов, учреждений спорта, строительства парковых зон и многое другое, что важно в развитии любого муниципального образования. Но, не взирая ни на что, мы должны идти вперед, делать все, чтобы выполнить «майские» указы президента», - добавил он.

По мнению главы Пскова, Совет по развитию местного самоуправления позволяет поднимать серьезные вопросы развития муниципалитетов, решать важные общегосударственные задачи на местах: «Очень многое за прошедший период нам удалось, особенно в части контрольно-надзорных органов, которые прекратили «кошмарить» местные власти в части исполнения тех предписаний, которые, к сожалению, не обеспечены финансированием, и выставлять штрафные санкции».

Результатом работы Совета в предыдущий период, по его словам, стала также реформа местного самоуправления, в результате которой муниципалитеты могут решать, как организовать систему местной власти. Речь в частности, о вариантах избрания главы муниципального образования - помимо прямых выборов, это еще возможность избрания местным советом депутатов из своего состава или из кандидатур, представленных конкурсной комиссией.

Иван Цецерский также обозначил задачу Совета на перспективу: «Важная для нас задача - это обеспеченность финансовыми ресурсами полномочий местного значения. Предстоит работать над межбюджетными отношениями».

«Я сделаю все, чтобы тот накопленный опыт встреч с главами муниципальных образований разных регионов нашей страны от Дальнего Востока до Калининграда был проанализирован, проработан и дал результат для всех муниципалитетов России. Постараюсь быть полезным и сделаю всё, чтобы в Совете при президенте по развитию местного самоуправления сыграть эффективную роль и максимально предлагать необходимые поправки в законодательство», - заключил глава Пскова.