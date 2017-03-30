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Общество

Псковский облизбирком поддержал внесение изменений в отдельные законодательные акты региона

Избирательная комиссия Псковской области одобрила законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комиссии.

Руководствуясь статьей 64 Устава Псковской области и учитывая итоги его обсуждения с председателями территориальных избирательных комиссий, руководителями региональных отделений политических партий, члены Избирательной комиссии Псковской области, которые присутствовали на заседании в полном составе (14 человек), единогласно постановили согласиться с проектом закона Псковской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области».

Проект закона будет направлен для рассмотрения в Псковское областное Собрание депутатов, председателю избиркома Николаю Цветкову поручено обеспечить сопровождение проекта закона в комитетах областного Собрания депутатов и на сессии.

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