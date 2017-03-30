В одном из районов Пскова обнаружили тело пропавшего 13 марта мужчины

10:25, 30 марта 2017, ПАИ

Тело пропавшего мужчины нашли в одном из районов Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает 35-летнего Владимира Волкова. Он ушёл из дома утром 13 марта 2017 года.

В настоящее время розыск мужчины прекращен в связи с тем, что 29 марта было обнаружено его тело. По этому факту проводится проверка.