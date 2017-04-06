АВТОЭКСПЕРТ: «Тапки» на лето - Часть 3-я: Когда «переобуваться»

17:46, 06 апреля 2017, ПАИ

Северо-западный климат не балует нас стабильностью погоды. Ночами заморозки, днем - тепло. Погода меняется еженедельно и с такой стремительностью, что принять правильное решение, когда следует переобувать автомобиль на летние колеса, непросто. Лучше всего отбросить интуицию в сторону и руководствоваться простой логикой.

Начать следует с того, что разные типы резины эффективно работают только в определенном диапазоне температур. Большинство автомобилистов используют зимние шипованные шины. Предельная температура для них +5 по Цельсию. При температуре выше установленного лимита мягкий состав зимних покрышек начинает «плыть», что приводит к их повышенному износу и к интенсивной потере шипов, так как они уже не так надежно держатся в протекторе. Если вы используете зимние шины и преимущественно передвигаетесь по городу в дневное время, то стоит задуматься о переходе на летние шины. Ночью и на трассе температуры значительно ниже. Иногда утренний туман превращается в гололед. Поэтому, если предполагаются загородные поездки и/или часто приходится ездить по ночам, то стоит подождать устойчивых плюсовых температур.

Схожая ситуация с нешипованными зимними шинами, часто называемыми «липучками». Этот тип резины еще мягче «шиповки», а потому намного больше подвержен износу на теплом дорожном покрытии. С другой стороны, нет шипов и терять нечего. При аккуратной езде за пару недель они не износятся. Здесь лучше перестраховаться и дождаться устойчивой весенней погоды без отрицательных температур.

Часть автолюбителей предпочитает использовать «всесезонку», то есть шины с промежуточными характеристиками. Этот тип покрышек расчитан на использование в диапазоне температур от -5 до +20 градусов и не очень «любит» асфальт. Для нестабильной весенней погоды они подходят отлично, но вот летом резина будет вести себя уже не так хорошо, как даже самые простые летние шины.

Теперь надо разобраться с тем, во что мы переобуваем автомобиль. Условно все летние покрышки можно разделить на две климатические группы: «холодное лето» и «теплое лето». К «холодному лету» можно отнести мягкие покрышки финских и российских производителей, в том числе филиалы таких известных брендов, как Michelin и Pirelli. Эти шины отлично себя проявляют при температуре воздуха от +5 градусов вплоть до +30. при более высоких температурах их износостойкость начинает снижаться. В жаркую погоду лучше ведут себя шины категории «теплое лето». Как правило, это изготовленная в Европе и Азии продукция. Рабочий режим таких шин начинается с +10. При том, чем выше температура, тем лучше проявляет себя характеристики этих шин. При низких температурах они «дубеют» и теряют свои свойства. Поэтому, если вы запаслись на лето итальянскими Pirelli, то переходить на них стоит чуть позже, чем на покрышки Pirelli, изготовленные в России.

В заключение хочется сказать, что вне зависимости от того, рано или поздно вы перешли на «лето», всегда учитывайте текущую температуру. Даже если на улице +7 и светит солнце, помните, что сзади может ехать тот, кто еще не подготовился к теплому сезону.