Чемпионат Псковской области по мотокроссу стартует 9 апреля в Ваулиных горах

12:26, 30 марта 2017, ПАИ

9 апреля в Ваулиных горах (Псковский район) пройдёт первый этап Открытого личного Чемпионата и Первенства Псковской области по мотокроссу 2017 года, посвященный 90-летию ДОСААФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев.

Планируется, что в соревнованиях примут участие около 100-110 спортсменов со всего Северо-Западного федерального округа, а также из Тверской и Московской областей, Белоруссии, Эстонии и Латвии. Победителей определят среди водителей мотоциклов с объёмом двигателя 65, 85, 125, 500 кубических сантиметров, в классах «любительский», «open» и «ветераны» (от 45 лет).

На данный момент идет подготовка трассы, протяженность которой составляет 1 тысячу 700 метров.

С 8:00 до 10:00 состоится регистрация участников соревнований, пройдут медицинский и технический осмотры, с 10:00 до 12:00 пройдут тренировочные заезды, на 12:00 намечено торжественное открытие, в 12:15 стартуют первые заезды. Награждение победителей состоится в 19:00.

Псковичей и гостей региона приглашают на соревнования, которые ознаменуют открытие мотоциклетного сезона в Псковской области. Вход свободный.