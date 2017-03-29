На псковском складе обнаружили ввезённое с нарушениями мороженое из Латвии

11:05, 30 марта 2017, ПАИ

На одном из складов временного хранения Псковской области запретили выпуск произведенного в Латвии мороженого, 1,5 тонны которого поступили через МАПП Убылинка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Псковской области, причиной запрета стало несоответствие сопровождавшего товар ветеринарного сертификата Латвии образцу. В частности, в документах отсутствовала информация о пригодности для употребления в пищу людям и свободной продажи. Выпуск товара разрешили после предоставления действительного ветсертификата.

Кроме того, в МАПП Шумилкино повторно приостановили движение автомобиля, перемещавшего в Украину 20 тонн замороженных субпродуктов (сердце свиное замороженное), выработанных предприятиями Германии. В связи с отсутствием официального подтверждения государственной ветеринарной службы ЕС об обстоятельствах и причинах установленного Россельхознадзором нарушения, выразившегося в нарушении целостности пломбы и упаковки, транзит товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформлен акт о возврате груза.