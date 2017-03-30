Последним спектаклем марта в Пскове станет постановка «Роберто Зукко»​​

11:41, 30 марта 2017, ПАИ

31 марта постановку французского режиссера Ришара Боюнеля «Роберто Зукко» покажут на малой сцене Псковского областного театра драмы имени А. С. Пушкина. Это первый показ спектакля в 2017 году и заключительный в мартовской афише, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Работа создана на основе произведения Бернара Мари-Кольтеса. Французский драматург написал пьесу о Роберто Зукко в 1988 году. Впоследствии ее неоднократно ставят на сценах театров в разных странах. Пьеса также легла в основу художественного фильма 2001 года «Роберто Зукко», снятого режиссёром Седриком Каном.



Спектакль «Роберто Зукко» — совместный проект Псковского академического театра драмы и Института Франции в России. Это реальная история серийного убийцы, который в 80-хх годах был объявлен самым разыскиваемым преступником во Франции, Италии и Швейцарии. Насколько известно, он совершил своё первое убийство в 19 лет, когда зарезал свою собственную мать и задушил своего отца, офицера полиции, за то, что они отказались одолжить ему свою машину. За свое преступление Роберто Зукко получил 10 лет заключения в тюремной психиатрической больнице в Реджо-нель-Эмилии.

15 мая 1986 года, проведя в психиатрической больнице 5 лет от положенного срока, Роберто сбежал. Он ускользнул от преследования полиции и покинул страну, уехав во Францию на поезде. В ближайшие несколько лет Зукко совершал многочисленные преступления, начиная от взломов и изнасилований и заканчивая убийствами.

«Автор романа Бернар-Мари Кольтес не пытается копировать реальность. Для него Роберто Зукко — это Гамлет конца XX века. Он - человек, который не может справиться с насилием, живущим внутри него. И он выплескивает это насилие в общество, которое это насилие и породило. Режиссер Ришар Брюнель постарался сохранить дух оригинальной литературы и построить на сцене своего рода поэтическое, мифологическое произведение, где нет четкой границы между чудовищем и героем, между монстром и ребенком, жадно ищущим любви», - отметили в театре.

Билеты еще в продаже. Их можно приобрести онлайн, в кассе театра на улице Пушкина, 13 и в гипермаркете «Империал» на первом этаже.



Для зрителей старше 18 лет.