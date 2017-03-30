Виктор Дуля пожаловался на проблемы псковских моделистов

11:45, 30 марта 2017, ПАИ

В рамках парламентской «пятиминутки» депутат Псковского областного Собрания (ПОС) Виктор Дуля пожаловался на проблемы псковских моделистов. Об этом с сессии регионального парламента 30 марта передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Виктор Дуля напомнил коллегам, что с 2004 года в Пскове в детском клубе «Подросток» действует студия стендового моделирования «Диорама». «Ребята создают модели военной техники, диорамы, многие - уникальные исторические копии, в том числе, представленные в музее на Линии Сталина под Островом. Именно в таких учреждениях формируются лучшие человеческие качества: любовь к Родине, патриотизм, уважение к старшему поколению. Казалось бы, можно сказать слова благодарности управлению образования. Но парадокс в том, что оно здесь совершенно ни при чём. Все успехи студии достигнуты благодаря таланту и усилиям педагогов, а точнее одного педагога», - заявил Виктор Дуля.

По словам депутата, преподаватель всё делает за свой счёт. «А для Седунова [начальник Управления образования Псковской области - ПАИ] это только головная боль, - уверен Виктор Дуля. - Сколько просят обеспечить компрессором для покраски моделей, но на это денег нет, поэтому пользуются самодельным - из старого холодильника. Количество групп сократилось с 7 до 2, на 30 человек снизилось число воспитанников, из четырёх педагогов остался один, и тому ставку сократили в 2 раза».

Виктор Дуля также рассказал, что на выставке в Санкт-Петербурге юные псковские моделисты заняли второе место по России. «Ну, и как вы думаете, стала ли известна для жителей Псковской области эта замечательная победа псковских моделистов? Ничуть не стала! Хоть бы руку пожали, не говоря уже о заслуженной премии! Но ничего этого нет. Управление Седунова проигнорировало то, что мы вышли на общероссийский уровень», - заключил депутат.