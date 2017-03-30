В Себеже и Великолукском районе установили нетрезвых водителей-рецидивистов

11:53, 30 марта 2017, ПАИ

В Себеже и Великолукском районе установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 28 марта на улице Железнодорожной в Себеже полицейские остановили ВАЗ-2109, за рулем которого находился нетрезвый 31-летний мужчина. А у деревни Борки в Великолукском районе ночью 29 марта стражи порядка установили еще одного 36-летнего водителя, который управлял автомобилем «Опель», находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.