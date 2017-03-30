Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»

11:34, 30 марта 2017, ПАИ

Лидер псковского регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак заявил, что проведенные у него на работе и дома обыски его «только радуют». «Это значит, что я и мои соратники - на правильном пути. Если кто-то думает, что это может меня запугать - он ошибается. Мы не отступимся», - добавил справедливоросс. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом Олег Брячак сказал сегодня, 30 марта, выступая на 8-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Напомним, 20 марта в доме Олега провели обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению руководства «Россельхозбанка». Добавим. что 30 ноября 2016 года заместитель председателя правления «Россельхозбанка» Оксана Лут направила в адрес начальника УМВД по Псковской области Юрия Инстранкина заявление с требованием возбудить уголовное дело в связи с преступной деятельностью целого ряда псковских компаний, связанных, как считается, с депутатом Псковского областного Собрания, лидером местной «Справедливой России» Олегом Брячаком.

«У кого-то можно проводить обыски только потому, что по адресу, где он работал, числились компании, которые взяли кредит. К другим в таких случаях приходят приставы и изымают залоговое имущество, а здесь - вооруженные люди», - заявил лидер «Справедливой России».

Он также подверг критике работу Управления внутренней политики администрации области: «Я критиковал Шураева [Владимир Шураев – экс-руководитель Управления внутренней политик администрации Псковской области - ПАИ] на посту руководителя УВП - но с его уходом стало только хуже, администрация играет с огнём». «Я хочу привести пример: если мы поставим на огонь кастрюлю с водой и плотно закрыть крышку - вы знаете, что будет», - заявил он.