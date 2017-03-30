В Кунье «Мицубиси» сбил 15-летнюю девочку

11:48, 30 марта 2017, ПАИ

29 марта в 19:40 в посёлке Кунья у дома № 94 по улице Дзержинского 25-летний водитель «Мицубиси Лансер» сбил 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, подросток получила незначительные травмы.

Напомним, еще одно ДТП вчера произошло в 14:20 в Пскове у дома № 44 по улице Кузбасской Дивизии. Там 33-летний водитель «Рено Сандеро» при движении задним ходом сбил 84-летнюю женщину. Пешеход получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.