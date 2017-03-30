Жительница Порхова перечислила 10 тысяч мошеннику, который взломал аккаунт её подруги в соцсети

12:15, 30 марта 2017, ПАИ

В Порхове и Великих Луках установили факты мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 29 марта жительнице Порхова в одной из социальных сетей пришло сообщение от имени ее лучшей подруги. Она попросила денег в долг, и горожанка перечислила на указанный счет 10 тысяч рублей. «Женщины и раньше оказывали друг другу содействие, - отметили в УМВД. - Но когда «подруга» обратилась с просьбой прислать еще денег, гражданка почувствовала неладное». Она позвонила этой своей приятельнице, которая тоже проживает в Порхове, и выяснилось, что та никаких сообщений подобного рода не отправляла. В полиции полагают, что неизвестные сумели взломать аккаунт порховички. По данному факту в ОМВД России по Порховскому району возбуждено уголовное дело.

А в Великих Луках в полицию за помощью обратился 23-летний молодой человек, у которого с банковской карты произошло несанкционированное списание более двух тысяч рублей. В настоящее время с обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки.