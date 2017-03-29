Руководитель псковского УФАС предложила «посмотреть в глаза» административным барьерам для бизнеса

12:45, 30 марта 2017, ПАИ

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области Ольга Милонаец призвала «посмотреть в глаза» административным барьерам для бизнеса. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания Общественно-консультативного совета при псковском УФАС 30 марта.

Ольга Милонаец рассказала, что в марте будет утверждён Национальный план развития конкуренции, ожидается соответствующий указ президента РФ Владимира Путина, Правительству осталось только одобрить документ. Она отметила, что цели стоят «классные» - снять административные барьеры, оказать поддержку малому и среднему предпринимательству, борьба с монополистами. Руководитель псковского УФАС сказала, что принятие документа будет «большой победой», поскольку там прописаны «конкретные установки» губернаторам, с персональной ответственностью. План рассчитан на два года.

Ольга Милонаец подробнее остановилась на индикаторах для 13 рынков, по которым стоят задачи в проекте. В частности, в сфере дорожного строительства предлагается запретить участие в торгах аффилированных компаний, в сфере телекоммуникаций идёт речь об обеспечении наличия не менее 4 операторов, в отрасли газоснабжения предполагается формирование биржевых цен. Для естественных монополий будут правильно установлены тарифы, обеспечена их прозрачность и долгосрочность, «чтобы их не меняли каждый год». Также планируется увеличение доли экспорта российских товаров. По мнению Ольги Милонаец, все это должно способствовать развитию конкуренции.

«Один из посылов – снятие административных барьеров. На всех этих 13 рынках, чтобы бороться, надо знать, с чем бороться», - сказала она и предложила Госкомитету Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике выйти непосредственно на представителей перечисленных рынков. «Давайте посмотрим в глаза этим барьерам, перечислим их, тогда мы сможем их снимать», - пояснила она.