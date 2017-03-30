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Общество

Глава псковского УФАС призвала строителей к сотрудничеству

В прошлом году по России в целом в Федеральную антимонопольную службу поступили 36 жалоб, касающихся нарушений законодательства при выдаче разрешений на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство, продление сроков разрешений, при этом только 14 из них были признаны обоснованными. В Псковской области в УФАС были направлены только 2 таких жалобы, сообщила заместитель руководителя регионального Управления Татьяна Бойко на заседании Общественно-консультативного совета при псковском антимонопольном ведомстве 30 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«С одной стороны, здорово, что всего два обращения было, но только, если это по факту», - сказала глава Псковского УФАС Ольга Милонаец. Она допустила, что строители просто пока не готовы выходить с жалобами и привела в качестве примера опыт взаимодействия антимонопольщиков с сельхозтоваропроизводителями, которые обсуждают свои проблемы на заседаниях ассоциации, а присутствующие там представители УФАС вникают в вопросы и оказывают помощь в рамках своей компетенции.  «В 50% случаев проблематика снимается за два-три дня», - заметила Ольга Милонаец и призвала представителей строительной отрасли к сотрудничеству.

В свою очередь президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов сказал, что подобные вопросы рождаются из конкретных взаимоотношений. По его мнению, следует занять принципиальную позицию, побуждать чиновников идти навстречу «конечному потребителю», тогда «лазейки» уйдут и не будет желания пускать по второму-третьему кругу получателей разрешений. Владимир Зубов назвал строительную сферу мультипликативной, к которой притягиваются остальные отрасли. Он подчеркнул, что на строительстве «серьезно завязана» экономика региона, поэтому законный порядок взаимоотношений в этой отрасли влияет на работников других сфер.

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