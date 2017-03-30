Самоубийство подростков в Стругах Красных начальник полиции Псковской области напрямую связал с «группами смерти» в соцсетях

12:42, 30 марта 2017, ПАИ

Самоубийство подростков в Стругах Красных, произошедшее 14 ноября, начальник УМВД России Псковской области Юрий Инстранкин напрямую связал с «группами смерти» в соцсетях. Об этом он заявил 30 марта на сессии Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он также сообщил, что в 2016 году полиции региона удалось предотвратить «не одну попытку самоубийства, заранее прорекламированную в интернете». Юрий Инстранкин добавил, что правоохранительные органы области выявили более 150 групп и странц, содержащих призывы подростков к суициду.

По его словам, в прошлом году через сети удалось обнаружить пятерых подростков, выполнявших задания из «групп смерти». В основном это жители Пскова и Великих Луках. «С ними проведены беседы, однако все они отрицали, что хотели дойти до исполнения конечного задания и совершить суицид», - сказал начальник УМВД.

Начальник УМВД подчеркнул, что решение этой проблемы зависит от эффективности междведомственного взаимодействия, и предложил меры по созданию антикризисного центра помощи детям.

Юрий Инстранкин также уточнил, что сотрудники полиции Псковской области обмениваются информацией о «группах смерти» и их участниках «со всей страной». «Фактов изобличения создателей таких групп в России немного. Больше информации о том, что идёт спланированная работа за пределами страны. Оттуда идут все цепочки и раздаются команды», - заявил Юрий Инстранкин.

«У нас зарегистрировано шесть фактов, когда подростки, по тем или иным причинам, хотели покончить жизнь самоубийством. Разными способами: повеситься, отравиться, выстрелить в себя, броситься под поезд. Каждому таком факту уделяется пристальное внимание. Мы незамедлительно и в любое время суток информируем обо всём уполномоченного по права детей в Псковской области, а также все субъекты профилактики на всех уровнях», - подытожил Юрий Инстранкин.