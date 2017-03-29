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Экономика

Псковское УФАС обнаружило в муниципалитетах отсутствие регламентов по внесению изменений в разрешения на строительство

Псковское УФАС обнаружило в муниципалитетах отсутствие регламентов по внесению изменений в разрешения на строительство. Об этом сообщила заместитель руководителя управления - начальник отдела товарных рынков и естественных монополий Татьяна Бойко на заседании Общественно-консультативного совета при псковском УФАС 30 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Бойко отметила, что при рассмотрении одной из двух поступивших в 2016 году жалоб в сфере строительства, которая касалась нарушения администрацией Пскова сроков внесения изменений в разрешение на строительство, управление выявило проблему, касающуюся всех муниципалитетов. Оказалось, что во всех органах местного самоуправления отсутствовали регламенты по внесению изменений в разрешения на строительство. УФАС направило в муниципалитеты предостережения, после чего такие регламенты были разработаны.

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