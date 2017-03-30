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В Дедовичах поймали похитителей металлических изделий, телефона и денег

Сотрудники МО МВД России «Дедовичский» задержали двух безработных, ранее судимых местных жителей 1977 и 1985 годов рождения по подозрению в краже изделий из металла с неохраняемой территории организации по улице Бундзена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, эти же мужчины в ходе совместного распития спиртного в квартире по улице Энергетиков в Дедовичах украли мобильный телефон и деньги, принадлежащие хозяину жилья.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личности подозреваемых и задержали их. Часть похищенного изъяли. Возбуждены уголовные дела.

В рамках проводимого полицией расследования устанавливается причастность фигурантов и к другим аналогичным преступлениям.

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