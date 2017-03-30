Начальник УМВД по Псковской области за запрет выдачи разрешений на продажу алкоголя фирмам, нарушающим правила лицензирования

12:24, 30 марта 2017, ПАИ

Начальник УМВД по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин считает, что не надо выдавать лицензии на продажу алкоголя фирмам, систематически нарушающим правила лицензирования. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 30 марта, на 8-й сессии Псковского областного Собрания депутатов. Поводом стал вопрос парламентария Олега Брячака, почему в Пскове некоторые торговые точки осуществляют продажу алкоголя «на вынос» после 21:00 под видом кафе.

«Понятно, что люди пытаются заработать, найти обходные маневры», - признал начальник регионального УМВД. По его словам, среди предпринимателей «есть те, кто понимают и устраняют недостатки», а есть и «те, кто слишком легко относятся к нарушения закона». Юрий Инстранкин считает, что последним не стоит выдавать лицензии на продажу алкоголя. Однако, констатировал он, на региональном уровне такое решение не принято.

«Проблему мы знаем, ведем наступательную борьбу, будем уделять ей внимания еще больше», - резюмировал генерал-майор.