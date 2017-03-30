44 убийства и 10 изнасилований произошли в Псковской области в 2016 году

12:59, 30 марта 2017, ПАИ

44 убийства, 10 изнасилований и 112 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью произошли в Псковской области в 2016 году. Об этом на сессии Псковского областного Собрания 30 марта сообщил начальник УМВД России Псковской области Юрий Инстранкин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«По всем преступлениям совершившие их лица установлены», - подчеркнул докладчик.

Он также отметил, что незначительно сократилось количество краж. Их удельный вес в общей структуре преступлений составил 41%. Наиболее распространены кражи из квартир и автомобилей, с дач. Юрий Инстранкин подчеркнул, что раскрытие подобных преступлений затрудняется поздним обращением граждан за помощью.

Распространённым видом хищений он назвал также мошенничества, которых в прошлом году произошло 1 тыс. 119.

Кроме того, Юрий Инстранкин сообщил, что в области до 280 случаев увеличилось число преступление, совершённых несовершеннолетними и при их участии. Всего на учёте в полиции состоят 5,5 тысяч лиц, склонных к совершению преступлений.

При этом начальник УМВД обратил внимание на снижение числа преступлений в Псковской области на 13%. В общей сложности в 2016 году в регионе зафиксировали 9,5 тысяч правонарушений. «Однако нагрузка на личный состав не снижается. Количество поступивших в органы обращений от граждан превысило 130 тысяч, из них более 90% приняты сотрудниками дежурных частей. По результатам рассмотрения этих обращений возбуждено более 7 тысяч уголовных и более 15 тысяч административных дел», - уточнил он.

По словам начальник УМВД, жители Псковской области положительно оценивают работу органов внутренних дел. «Работа подразделений УМВД была прозрачной, до населения доводилась вся значимая информация. По результатам опроса, 58% жителей региона уверены в достаточной работе органов внутренних дел. Кроме того, полиция области занимает 4-е место по России в рейтинге индекса уверенности граждан в защищённости от преступных посягательств», - заключил Юрий Инстранкин.