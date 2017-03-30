1
13:01
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
18:24
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО)
15:19
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
12:21
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
09:22
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
14:35
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке
18:35
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
Еще новости
Происшествия

44 убийства и 10 изнасилований произошли в Псковской области в 2016 году

44 убийства, 10 изнасилований и 112 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью произошли в Псковской области в 2016 году. Об этом на сессии Псковского областного Собрания 30 марта сообщил начальник УМВД России Псковской области Юрий Инстранкин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«По всем преступлениям совершившие их лица установлены», - подчеркнул докладчик.

Он также отметил, что незначительно сократилось количество краж. Их удельный вес в общей структуре преступлений составил 41%. Наиболее распространены кражи из квартир и автомобилей, с дач. Юрий Инстранкин подчеркнул, что раскрытие подобных преступлений затрудняется поздним обращением граждан за помощью.

 Распространённым видом хищений он назвал также мошенничества, которых в прошлом году произошло 1 тыс. 119.

Кроме того, Юрий Инстранкин сообщил, что в области до 280 случаев увеличилось число преступление, совершённых несовершеннолетними и при их участии. Всего на учёте в полиции состоят 5,5 тысяч лиц, склонных к совершению преступлений.

При этом начальник УМВД обратил внимание на снижение числа преступлений в Псковской области на 13%. В общей сложности в 2016 году в регионе зафиксировали 9,5 тысяч правонарушений. «Однако нагрузка на личный состав не снижается. Количество поступивших в органы обращений от граждан превысило 130 тысяч, из них более 90% приняты сотрудниками дежурных частей. По результатам рассмотрения этих обращений возбуждено более 7 тысяч уголовных и более 15 тысяч административных дел», - уточнил он. 

По словам начальник УМВД, жители Псковской области положительно оценивают работу органов внутренних дел. «Работа подразделений УМВД была прозрачной, до населения доводилась вся значимая информация. По результатам опроса, 58% жителей региона уверены в достаточной работе органов внутренних дел. Кроме того, полиция области занимает 4-е место по России в рейтинге индекса уверенности граждан в защищённости от преступных посягательств», - заключил Юрий Инстранкин.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
30 марта 2017
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО)
29 марта 2017
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО) 1
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
29 марта 2017
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
29 марта 2017
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
29 марта 2017
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке
28 марта 2017
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке 5
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
27 марта 2017
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале 5
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек
27 марта 2017
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек

Идет загрузка...