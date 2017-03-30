В Псковской области эффективно решается вопрос обеспечения жильём сотрудников УМВД, заявил Юрий Инстранкин
На территории Псковской области довольно эффективно решается вопрос обеспечения жильём сотрудников полиции, заявил начальник УМВД по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 30 марта, на 8-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.
Вопрос о том, остро ли стоит в регионе вопрос обеспечения жильём сотрудников полиции, задал депутат Алексей Севастьянов. Юрий Инстранкин ответил, что проблема до конца не решена, но работа в данном направлении ведётся, причём весьма эффективно. Он рассказал, что ранее были сданы в эксплуатацию несколько домов, в которых полицейские получили квартиры, а в конце 2016 года вручили ключи от 6 квартир, приобретенных за государственные средства, очередникам, в том числе пенсионерам и действующим сотрудникам, также приобрели две служебные квартиры. Кроме того, в Великих Луках заканчивается строительство 90-квартирного дома для нужд сотрудников УМВД.
Также, по словам Юрия Инстранкина, планируется решать кадровую проблему, предоставляя служебное жилье.