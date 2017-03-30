В Псковской области эффективно решается вопрос обеспечения жильём сотрудников УМВД, заявил Юрий Инстранкин

13:27, 30 марта 2017, ПАИ

На территории Псковской области довольно эффективно решается вопрос обеспечения жильём сотрудников полиции, заявил начальник УМВД по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 30 марта, на 8-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Вопрос о том, остро ли стоит в регионе вопрос обеспечения жильём сотрудников полиции, задал депутат Алексей Севастьянов. Юрий Инстранкин ответил, что проблема до конца не решена, но работа в данном направлении ведётся, причём весьма эффективно. Он рассказал, что ранее были сданы в эксплуатацию несколько домов, в которых полицейские получили квартиры, а в конце 2016 года вручили ключи от 6 квартир, приобретенных за государственные средства, очередникам, в том числе пенсионерам и действующим сотрудникам, также приобрели две служебные квартиры. Кроме того, в Великих Луках заканчивается строительство 90-квартирного дома для нужд сотрудников УМВД.

Также, по словам Юрия Инстранкина, планируется решать кадровую проблему, предоставляя служебное жилье.