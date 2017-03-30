0
13:45
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
13:39
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
13:01
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
11:18
Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества
10:03
В апреле в Псковской области температура воздуха превысит норму
21:33
Минфин предложил лишить Сбербанк и «Почту России» монополии на выплату пенсий военным
20:23
В Пскове на улице Спартака прошёл профилактический противопожарный рейд
Еще новости
Общество

Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей

Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей. Об этом 30 марта в рамках отчёта о деятельности регионального УМВД по итогам 2016 года сообщил руководитель ведомства Юрий Инстранкин, передаёт с 8-й сессии Псковского областного Собрания корреспондент Псковского агентства информации. 

Всего в прошлом году было выявлено 446 преступлений экономической направленности. Каждое четвёртое совершено в крупном и особо крупном размерах. Рассмотрено 42 обращения о нарушениях в сфере ЖКХ и нецелевого расходования средств, выделенных на капремонт. Выявлено также 15 преступлений по нецелевому расходованию средств, направленных на приоритетные национальные проекты, в результате в бюджет удалось вернуть порядка 8 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
30 марта 2017
Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
30 марта 2017
В Псковской области установят налоговые льготы по транспортному налогу для инвалидов
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
30 марта 2017
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества
30 марта 2017
Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества
В апреле в Псковской области температура воздуха превысит норму
30 марта 2017
В апреле в Псковской области температура воздуха превысит норму
Минфин предложил лишить Сбербанк и «Почту России» монополии на выплату пенсий военным
29 марта 2017
Минфин предложил лишить Сбербанк и «Почту России» монополии на выплату пенсий военным 4
В Пскове на улице Спартака прошёл профилактический противопожарный рейд
29 марта 2017
В Пскове на улице Спартака прошёл профилактический противопожарный рейд
30 марта в Псковской области прогнозируют до 5 градусов тепла и небольшие осадки
29 марта 2017
30 марта в Псковской области прогнозируют до 5 градусов тепла и небольшие осадки

Идет загрузка...