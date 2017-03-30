Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей

13:01, 30 марта 2017, ПАИ

Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей. Об этом 30 марта в рамках отчёта о деятельности регионального УМВД по итогам 2016 года сообщил руководитель ведомства Юрий Инстранкин, передаёт с 8-й сессии Псковского областного Собрания корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в прошлом году было выявлено 446 преступлений экономической направленности. Каждое четвёртое совершено в крупном и особо крупном размерах. Рассмотрено 42 обращения о нарушениях в сфере ЖКХ и нецелевого расходования средств, выделенных на капремонт. Выявлено также 15 преступлений по нецелевому расходованию средств, направленных на приоритетные национальные проекты, в результате в бюджет удалось вернуть порядка 8 млн рублей.