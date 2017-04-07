АВТОЭКСПЕРТ: «Тапки» на лето - Часть 4-я: Как правильно хранить шины

16:29, 07 апреля 2017, ПАИ

Ну вот, наконец, мы сменили зимние шины на летние. Встает вопрос, как и где теперь их хранить. Просто «побрасать» в гараже не годится. Кроме того, колеса в сборе и отдельно шины хранятся диаметрально разными способами. Расмотрим оба варианта.

Но прежде, чем определить шины на хранение, необходимо оценить их износ и пригодность к дальнейшей эксплуатации. Может быть так, что уже и хранить нечего и покрышки пора утилизировать. Для этого на одном из центральных ламелей есть специальный индикатор износа, обозначающий высоту оставшегося протектора. Например, на фотографии остаток протектора составляет 6 мм, а значит колес хватит еще как минимум на один сезон. Поэтому не торопимся их выбрасывать и начинаем готовить к хранению.

После того, как мы определили износ, необходимо избавить шины от камней, застрявших в протекторе. Это не только удаление лишнего дисбаланса, но и полезная профилактика для того, чтобы протектор быстрее восстановил свою форму.

Удалять камни можно любым подходящим предметом. Главное правило при этом - не повредить покрышку!

Для хранения покрышек можно использовать обыкновенный деревянный поддон. Дешево и сердито. Важное правило - раз в месяц покрышки нужно проворачивать на 45 градусов во избежание деформации. А еще лучше раз в 2 недели.

А вот колеса в сборе хранить нужно совсем иначе! Самый простой вариант - сложить их стопкой и раз в две недели менять местами и переворачивать.

Второй вариант хранения колес - подвесной. Он немного сложнее, но зато колеса не требуют дополнительного внимания. Колеса можно повесить при помощи веревки или проволоки.

Можно также спользовать металлические штыри или любые другие крепления, при помощи которых колесо висит на диске.

Если у вас нет балкона или гаража для хранения колес и шин - не беда! Шиномонтажные мастерские предлагают свои склады для хранения ваших шин и дисков с полным и своевременным обслуживанием. Стоимость такой услуги варьируется в пределах 1000 рублей за сезон.

Какой бы вариант хранения вы ни выбрали, помните - даже колеса в сборе нужно будет обязательно отбалансировать к новому сезону, так как износ покрышек не всегда бывает равномерным.