4-е место региона в рейтинге уверенности граждан в защищенности – это заслуга всех жителей Псковской области, считает начальник УМВД

12:56, 30 марта 2017, ПАИ

Заслугой всех жителей Псковской области назвал начальник регионального УМВД Юрий Инстранкин то, что регион занял 4-е место среди субъектов РФ в рейтинге индекса уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов от преступных посягательств среди регионов России. Об этом он заявил сегодня, 30 марта, на 8-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Отметим, по результатам проведённого Российским государственным социальным университетом на территории Псковской области в 2016 году изучения общественного мнения об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел, 58,3% респондентов считают, что полиция в целом хорошо защищает личные и имущественные интересы граждан. Доля респондентов, которые высказали доверие сотрудникам ОВД, составила 53%. 50,4% жителей Псковской области положительно оценили эффективность работы сотрудников по защите их личных и имущественных интересов.

Депутат Николай Бурый поинтересовался, с чем могут быть связаны такие хорошие показатели. Юрий Инстранкин отметил, что в 2017 году в регионе отмечается снижение регистрируемых преступлений по всем видам, что отчасти связано с декриминализацией ряда статей. Также в 2016 году были задержаны несколько групп, которые совершали серийные преступления. Так, полицейские арестовали жителей Смоленской области цыганской национальности, которые находили в Псковской области престарелых граждан и похищали у них сбережения. Они совершили в регионе более 20 фактов хищений.

«Мы их установили, всех арестовали и поместили в СИЗО», - сообщил Юрий Инстранкин и добавил, что сейчас в Псковской области таких преступлений нет. Кроме того, в прошлом году в Гдовском районе задержали жителей Ленинградской области, которые совершали подобные кражи.

Начальник УМВД рассказал, что полицейские провели работу по местам сбыта похищенного, много таких точек оказалось в Пскове, «целый бум шел по аккумуляторам».

Юрий Инстранкин заметил, что на снижение преступности влияют разные факторы. «Может, отдельные жители области видят, что работа проводится, стараются не попадать в преступную сеть», - предположил он.