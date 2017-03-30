2
13:01
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
18:24
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО)
15:19
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
12:21
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
09:22
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
14:35
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке
18:35
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
Еще новости
Происшествия

Начальник УМВД по Псковской области: Психологическая служба полиции была не готова к ситуации с подростками в Стругах Красных

Начальник УМВД по Псковской области, генерал-майор Юрий Инстранкин пояснил, что психологическая служба псковской полиции не могла быть использована для разрешения ситуации с подростками в Стругах Красных, поскольку «имеет другую специфику и другие задачи». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он рассказал в ходе отчета о работе полиции в 2016 году на 8-й сессии Псковского областного Собрания.

Напомним, 15-летние школьники из Пскова, скрываясь в доме в поселке Струги Красные, 14 ноября обстреляли автомобиль полиции, на котором стражи порядка подъехали, чтобы разыскать по просьбе родителей одного из подростков, который три дня скрывался. Полицейские пытались уговорить несовершеннолетних сдаться, однако подростки покончили с собой

По словам Юрия Инстранкина, психологическая служба в УМВД изначально создавалась для того, «чтобы при поступлении кандидатов на службу давать заключения на профпригодность». «Не было предусмотрено их использование в таких ситуациях», - пояснил он.

Начальник областного УМВД также рассказал, что в какой-то момент и у него, и у других правоохранителей, приехавших на место происшествия, сложилось впечатление, что «ситуация была нейтрализована», поскольку с подростками «удалось найти общий язык».

«Доложили, что они попросил час времени, чтобы выйти из дома без негативных последствий. Все ожидали, когда это случится. Приехала мать мальчика, с ней был тесный контакт, она сообщила, что они отдали все оружие и что девочка не хочет идти к родителям», - рассказал он. При этом начальник региональной полиции посетовал, что от родственников девочки «трудно было добиться понимания, осталось ли какое-то оружие в доме: полной ясности не было».

По словам Юрия Инстранкина, бойцы Росгвардии не штурмовали дом, в котором находились подростки: «Команды на штурм не было, так как не было сопротивления. Требовалось только выяснить, что происходит в доме. Никто не предполагал, что ситуация может так завершиться».

«Все было для того, чтобы мирно разрешить ситуацию. Других каких-то действий мы предпринять не могли. Ни у кого, даже у матери, не возникло сомнений [что ситуация разрешится мирно]», - резюмировал он. 

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Трагедия в Стругах Красных
Начальник УМВД по Псковской области: Психологическая служба полиции была не готова к ситуации с подростками в Стругах Красных Сергей Белов: Покончившие с собой в Стругах Красных подростки не были «Ромео и Джульеттой» Расследование дела по трагедии в Стругах Красных займет полгода-год, заявили следователи Уполномоченный по правам ребёнка при президенте пока не получила ответов ведомств о законности операции в Стругах Красных Парламентарии Северо-Запада поддержали псковский законопроект об ограничении освещения в СМИ половых преступлений СКР отчитался о проводимых следственных действиях по трагедии в Стругах Красных В интернете появились снимки тел погибших в Стругах Красных подростков, СКР начал проверку по факту утечки Адвокатская палата и псковский детский омбудсмен договорились о сотрудничестве Комитет псковского парламента поддержал вторую попытку запретить СМИ самостоятельно собирать информацию о половых преступлениях против несовершеннолетних «ВКонтакте» поддержит работу фонда, который занялся мониторингом оказывающих негативное влияние на подростков сообществ
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
30 марта 2017
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО)
29 марта 2017
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО) 1
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
29 марта 2017
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
29 марта 2017
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
29 марта 2017
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке
28 марта 2017
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке 5
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
27 марта 2017
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале 5
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек
27 марта 2017
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек

Идет загрузка...