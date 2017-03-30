Начальник УМВД по Псковской области: Психологическая служба полиции была не готова к ситуации с подростками в Стругах Красных

12:54, 30 марта 2017, ПАИ

Начальник УМВД по Псковской области, генерал-майор Юрий Инстранкин пояснил, что психологическая служба псковской полиции не могла быть использована для разрешения ситуации с подростками в Стругах Красных, поскольку «имеет другую специфику и другие задачи». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он рассказал в ходе отчета о работе полиции в 2016 году на 8-й сессии Псковского областного Собрания.

Напомним, 15-летние школьники из Пскова, скрываясь в доме в поселке Струги Красные, 14 ноября обстреляли автомобиль полиции, на котором стражи порядка подъехали, чтобы разыскать по просьбе родителей одного из подростков, который три дня скрывался. Полицейские пытались уговорить несовершеннолетних сдаться, однако подростки покончили с собой.

По словам Юрия Инстранкина, психологическая служба в УМВД изначально создавалась для того, «чтобы при поступлении кандидатов на службу давать заключения на профпригодность». «Не было предусмотрено их использование в таких ситуациях», - пояснил он.

Начальник областного УМВД также рассказал, что в какой-то момент и у него, и у других правоохранителей, приехавших на место происшествия, сложилось впечатление, что «ситуация была нейтрализована», поскольку с подростками «удалось найти общий язык».

«Доложили, что они попросил час времени, чтобы выйти из дома без негативных последствий. Все ожидали, когда это случится. Приехала мать мальчика, с ней был тесный контакт, она сообщила, что они отдали все оружие и что девочка не хочет идти к родителям», - рассказал он. При этом начальник региональной полиции посетовал, что от родственников девочки «трудно было добиться понимания, осталось ли какое-то оружие в доме: полной ясности не было».

По словам Юрия Инстранкина, бойцы Росгвардии не штурмовали дом, в котором находились подростки: «Команды на штурм не было, так как не было сопротивления. Требовалось только выяснить, что происходит в доме. Никто не предполагал, что ситуация может так завершиться».

«Все было для того, чтобы мирно разрешить ситуацию. Других каких-то действий мы предпринять не могли. Ни у кого, даже у матери, не возникло сомнений [что ситуация разрешится мирно]», - резюмировал он.