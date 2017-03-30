С 22 по 29 марта псковские пожарные и спасатели 15 раз выезжали на места ДТП

15:02, 30 марта 2017, ПАИ

С 22 по 29 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали 12 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В четырех случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов.«При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц», - рассказали в МЧС. За указанный период деблокирование пострадавших не осуществлялось. Стабилизация транспортных средств и ликвидация вторичных факторов не производилась.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.