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Общество

Псковский омбудсмен предложил изменить форму отчета руководителей правоохранительных органов перед депутатами

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов предложил изменить форму отчета руководителей правоохранительных органов перед депутатами регионального парламента. Об этом он заявил 30 марта на 8-й сессии областного Собрания, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это должно быть не изложение справочной информации, которая впоследствии принимается к сведению, а документ, который должен иметь смысл и подтверждать эффективность работы структуры», - сказал омбудсмен и добавил, что по итогам представители власти могли бы принимать решения, направленные на оказание содействия силовым структурам, а в отдельных случаях — привлекать к дисплинарной ответственности за недостаточно продуктивную работу.

Дмитрий Шахов предложил народным избранникам признать деятельность УМВД РФ по Псковской области в 2016 году удовлетворительной и попросить начальника ведомства генерал-майора полиции Юрия Инстранкина направить в ПОС информацию о проблемах, требующих решения органов законодательной власти.

«Ваше выступление не только меня, но и многих депутатов повергло в ступор. Мы сами разебремся, что нам делать», - ответил на это спикер регионального парламента Александр Котов. По его мнению, отчет о деятельности УМВД по региону, который сегодня на сессии представил руководитель силовой структуры, был вполне информативным и обстоятельным. «Мы увидели, что делает управление. Прозвучали цифры о работе за 2016 год в сравнении с 2015-м. В этой ситуации не вижу необходимости что-то просить дополнительно», - сказал спикер ПОС. Также он обратился к Юрию Инстранкину с просьбой приглашать омбудсмена на заседания коллегии ведомства.

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