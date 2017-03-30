Начальник регионального УМВД заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова

13:45, 30 марта 2017, ПАИ

Начальник регионального УМВД Юрий Инстранкин заявил о недостаточном количестве камер на улицах Пскова. Об этом он сказал в рамках отчёта о деятельности регионального УМВД по итогам 2016 года 30 марта на сессии Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отметим, что в областном центре работают 74 видеокамеры.

Кроме того, Юрий Инстранкин отметил, что в 2016 году из незаконного оборота были изъяты 107 тысяч литров алкоголя. «Выявлены 22 торговые организации, которые не соблюдают требования законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. Всего на контроль поставлена 51 торговая точка и заведения, торгующие алкоголем, в которых отмечается повышенная криминогенная обстановка», - уточнил начальник областного УМВД.

Также за год были зарегистрированы 238 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, всего были изъяты свыше 11 килограммов наркотических средств.