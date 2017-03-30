2200 жителей Псковской области лишились водительских удостоверений в 2016 году

13:16, 30 марта 2017, ПАИ

2200 жителей Псковской области лишились водительских удостоверений в 2016 году. Об этом 30 марта в рамках отчёта о деятельности регионального УМВД по итогам 2016 года сообщил руководитель ведомства Юрий Инстранкин, передаёт с 8-й сессии Псковского областного Собрания корреспондент Псковского агентства информации.

В общей сложности сотрудники ГИБДД возбудили в отношении водителей свыше 330 тысяч дел об административных правонарушениях. К 1000 нарушителей применены меры административного ареста. Выявлено 513 фактов повторного управления транспортными средствами пьяными водителями. Благодаря системе фотовидеофиксации удалось взыскать штрафов на сумму 52 млн рублей.

Юрий Инстранкин напомнил, что в прошлом году на дорогах области погибли 140 человек 1520 получили ранения. Он также отметил районы с наименее удовлетворительным состоянием дорожного полотна. Среди отстающих оказались Псков, Великие Луки, Остров, Печорский, Бежаницкий и Новоржевский районы.